GGD Amsterdam benoemt Anna van der Hulst als nieuwe directeur

Momenteel is van der Hulst plaatsvervangend directeur GGD/DPG Amsterdam en vanaf volgende week officieel directeur. Van der Hulst begon haar carrière bij de Provincie Noord-Holland. In de stad heeft zij bij het OLVG gewerkt en was zij directeur bedrijfsvoering van het Emma Kinderziekenhuis en de vrouwenzorg van het Amsterdam UMC.

'Veranderingen en vernieuwingen'

Wethouder van Zorg en Publieke Gezondheid, Alexander Scholtes, zegt dat de gemeente samen met de GGD voor grote opgaven staat. "Zoals het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de stad en het inzetten op preventie en gezondheid", zegt de wethouder.

De benoeming is tot stand gekomen via een in- en externe procedure, waarbij de selectiecommissie unaniem Van der Hulst heeft voorgedragen. Volgens de wethouder is Van der Hulst "inhoudelijk gedreven, koersvast en deinst niet terug voor noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen".