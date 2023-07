Buren zagen boom op enige toegangsweg Halfweg-Noord zelf in mootjes: "Grote bereidheid"

De boom viel precies over de weg, waardoor de buurt enige tijd onbereikbaar was. Dankzij de inzet van omwonenden is dat inmiddels verholpen. "Met een mannetje of tien", aldus Patrick Celie. "Er was grote bereidheid onder buurtbewoners. Zelf heb ik ook geholpen, rond 9.50 uur was de weg weer vrij."

Geen gewonden of schade

De boom lijkt geen schade te hebben aangericht. Meerdere Halfweggers zeggen tegen NH Nieuws dat er geen gewonden zijn gevallen. "Maar dit had anders kunnen aflopen", besluit de ondernemer.