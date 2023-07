Storm eist leven: vrouw overleden na boom op auto

Aan de Marnixstraat in Haarlem is een 51-jarige vrouw overleden nadat er een boom op de auto viel. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Eerder leek het erop dat de verwondingen mee zouden vallen, maar het bleek erger dan gedacht. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse en de vrouw is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten en zij overleed aan haar verwondingen.

"Zij zat samen met een andere persoon in de auto", vertelt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de auto raakte wonder boven wonder niet gewond. De vrouw zat op de bijrijdersstoel.