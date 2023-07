In beeld: storm Poly raast door Amstelland en Haarlemmermeer

Storm Poly raast sinds vanmorgen vroeg genadeloos door Nederland. De zwaarste zomerstorm ooit in Noord-Holland slaat hard toe: sinds 08.00 uur geldt code rood. Zo ziet dat eruit in Amstelland en Haarlemmermeer.

Een boom is op een huis gewaaid in Hoofddorp - Facebook Nieuws uit Haarlemmermeer

Een inwoonster van Hoofddorp deelt beelden van een omgewaaide boom die op een huis aan de Skagerak is gevallen. De wortels van de boom zijn losgerukt en hebben de hele stoep meegenomen. Hoe groot de schade aan het huis is, is moeilijk te zien. "De brandweer is geweest en heeft triage gedaan, maar er waren blijkbaar meer dringende gevallen", vertelt de vrouw.

Aalsmeerders die over de Ophelialaan rijden, komen een hoop omgewaaide bomen tegen. De weg was vanmorgen moeilijk begaanbaar en is ook deels afgesloten geweest. De brandweer werkt hard om de bomen weg te halen en dat is in enkele gevallen ook al gelukt.

Bomen op Ophelialaan Aalsmeer VLN Nieuws

Doordat een grote tak op de weg dreigt te vallen, heeft de politie de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen momenteel deels afgesloten. Op de foto's is te zien dat de tak is geknakt en bijna loskomt van de boom. De weg blijft dicht tot de storm over is. Pas dan is het veilig om de tak weg te halen.

Dr. Willem Dreesweg deels dicht om grote tak die dreigt te vallen VLN Nieuws

Aan de Zetterij in Amstelveen waaide een boom om, waardoor een rijstrook werd geblokkeerd. Een bedrijf gespecialiseerd in het rooien van bomen heeft de boom in stukken gezaagd en de weg weer vrij gemaakt.

Boom over weg Zetterij Amstelveen VLN Nieuws

Ook op de Bovenkerkerweg is het oppassen geblazen. De weg is bezaaid met takken en bladeren. Verkeer kan alleen langzaamrijdend passeren.

Langzaam rijden op de Bovenkerkerweg in Amstelveen - VLN Nieuws

Omvallende bomen en afgebroken takken vliegen je in het Amsterdamse Bos om de oren. Door storm Poly is het 'levensgevaarlijk' om het bos nu te betreden. "Kom hier niet naartoe", klinkt de waarschuwing. Ook op de wegen rondom het Bos liggen veel bomen en afgebroken takken. "Automobilisten moeten slalommen om de bomen heen", ziet een verslaggever ter plaatse.

Het Amsterdamse Bos tijdens de storm Poly - VLN Nieuws

Bussen en trams rijden niet meer, maar hadden op sommige plekken ook niet meer erlangs gekund doordat bomen en takken de weg versperren.

In Park Zwanenburg is de schade ook groot. Veel bomen zijn uit de grond gerukt en liggen over de paden heen.

Bomen omgewaaid in Park Zwanenburg Jessica de Rooij

