Jarenlang kon er niks op Huizer stuk grond, nu wil buurt er tóch over praten

Buurtbewoners van de Vista in Huizen komen met een opmerkelijke handreiking: zij willen met de gemeente om tafel om te praten over mogelijke ontwikkelingen op dit lege stuk grond. Normaal gesproken is het handen af van de Vista, maar gezien alles wat er leeft en speelt in de samenleving is het niet ondenkbaar dat deze locatie toch weer in beeld komt voor bijvoorbeeld woningbouw. Door afspraken te maken met de gemeente hebben de bewoners een dikke vinger in de pap over wat er zou kunnen komen.

Verder trekt de snelle HOV-bus, die over de Aristoteleslaan rijdt, zijn sporen op het Vista-gebied. En is dit stukje Huizen een steeds geliefder plekje voor omwonenden en scholen die hier recreëren. Volgens de participatiegroep is de druk op het gebied is toegenomen en dat komt doordat ook veel mensen uit de Blaricummermeent, waar 600 woningen zijn gebouwd, komen ontspannen op de Vista.

Daarnaast speelt er op nog meer het terrein. Honk- en softbalvereniging De Zuidvogels zit in zwaar weer vanwege een groot verlies aan leden. Het voortbestaan van de club is in het geding en welke mogelijke gevolgen heeft dat voor de sportgronden. Daarnaast is er ook al eens het idee geopperd om een padelhal te realiseren op het ijsbaanterrein.

Maar omdat er van alles speelt in de samenleving en de omwonenden niet blind zijn voor wat er gebeurt, hebben de bewoners zelf de stap gezet richting de gemeente. In de brief van Participatiegroep Vista noemt voorzitter Ben van Zuthem als voorbeelden van deze ontwikkelingen onder meer de woningnood, de behoefte aan tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen en de wens van een geclusterd schoolgebouw in Huizen.

Die politieke wens van de Vista de komende jaren ongemoeid laten is duidelijk, al komt deze plek in Huizen wel snel bovendrijven als het gaat om (tijdelijke) woningbouw. In de loop der jaren zijn er al meerdere ideeën de revue gepasseerd. Dat is ook niet zo gek, aangezien er een mooi stuk groen langs de Aristoteleslaan ligt.

In menig verkiezingsprogramma staat expliciet genoemd dat er op de Vista geen woningen komen. Vorig jaar hebben coalitiepartijen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 dat uitgangspunt eveneens opgenomen in hun coalitieakkoord, waardoor dit zeker tot en met maart 2026 geen ontwikkellocatie is.

"Besluiten over concrete ontwikelingen of initiatieven kunnen dan inzichtelijk en verantwoord worden genomen"

Voor al deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben de omwonenden oog en deze kunnen aanleiding zijn om opnieuw naar de Vista te kijken. Dat besef is er bij de participatiegroep. "Wij vinden dat er nu aanleiding is om dat als participatiegroep samen met de gemeente te doen. Daarvoor nu ook de tijd te nemen, zonder de druk uitspraken te doen over een of andere concrete ontwikkeling of concreet initiatief", luidt zijn vervolg.

Samen optrekken

Gezamenlijk met elkaar optrekken moet leiden tot een geactualiseerde visie. Dat is dan een stuk waar de twee partijen achter kunnen staan en het voor de politiek duidelijk is wat de wensen en de afspraken zijn. "Besluiten over concrete ontwikkelingen of initiatieven kunnen dan inzichtelijk en verantwoord worden genomen. Die besluiten winnen daarmee ook aan legitimiteit en aan kracht, omdat ze geworteld zijn in een visie die in samenwerking met de participatiegroep tot stand is gekomen", aldus de voorzitter.

Wat de participatiegroep betreft kunnen na wat voorbereidingen de gesprekken in de tweede helft van dit jaar van start. Begin 2025 zou de visie voor het Vista-gebied klaar moeten zijn en gebeurt er qua ontwikkeling inderdaad niets in deze raadsperiode. De bal ligt nu in het gemeentehuis.