Chaos op Schiphol: 300 vluchten geschrapt, tientallen vliegtuigen kunnen niet landen

Op Schiphol zijn tot nu toe 300 vluchten geannuleerd door zomerstorm Poly. Het is momenteel nauwelijks nog mogelijk om op de luchthaven te landen. Tientallen vluchten hebben een of meerdere doorstarts gemaakt of wijken uit naar Brussel of Parijs. Schiphol verwacht tot 15.00 uur 'zeer beperkt' vluchten te kunnen afhandelen.

De KL644 vanuit New York vlak voor een doorstart boven Amsterdam - NH Nieuws / Doron Sajet

Behalve de storm zorgt de gesloten Buitenveldertbaan van Schiphol voor veel overlast voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Die start- en landingsbaan is uitgerekend deze week dicht voor onderhoud, maar zou tijdens deze weersomstandigheden het meest geschikt zijn om het vliegverkeer af te handelen. Tientallen vluchten maken een doorstart. Een KLM-toestel vanuit San Francisco deed eerder vanochtend twee vergeefse pogingen om op de Polderbaan te landen en kon vervolgens pas na twee keer proberen uiteindelijk landen op de Oostbaan. Schiphol drukt reizigers op het hart om de actuele informatie over hun vlucht in de gaten te houden. Toch zijn er mensen alsnog naar de luchthaven gekomen om er daar achter te komen dat hun vlucht is geannuleerd. KLM schrapte gisteren al uit voorzorg 207 vluchten. Eén start- en landingsbaan Tot 15.00 uur kan naar verwachting nog maar één start- en landingsbaan worden gebruikt, maar van landend vliegverkeer zal dan weinig sprake van. Na 17.00 uur zullen veel vluchten die uitgeweken naar ander luchthavens alsnog naar Schiphol komen.

