Stormcrisis in Amsterdamse Bos: "Kom hier niet naartoe"

Omvallende bomen en afgebroken takken vliegen je in het Amsterdamse Bos om de oren. Door storm Poly is het 'levensgevaarlijk' om het bos nu te betreden. "Kom hier niet naartoe", klinkt de waarschuwing.

"Crisis, er is echt crisis", vertelt de woordvoerder van het Amsterdamse Bos. "Het liefst zouden we het bos afsluiten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

Doordat er veel toegangswegen zijn, is fysiek afsluiten van het bos niet mogelijk. In plaats daarvan doet de woordvoerder een oproep: "Kom niet naar het Amsterdamse Bos." Die toegangswegen zijn overigens ook lastig begaanbaar, ziet een verslaggever ter plaatse. "Automobilisten moeten slalommen om de bomen heen."

Gevaar

"Het bos zelf kan zo'n storm wel hebben. De zwakke bomen vallen om. Dat is vrij normaal voor een natuurgebied", vertelt hij. "Maar voor mensen is deze storm heel gevaarlijk. Dat moeten mensen niet onderschatten. De bomen en takken vallen op de wegen, waardoor er snel mensen gewond kunnen raken."

