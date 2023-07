Code rood door zomerstorm in Amstelland en Haarlemmermeer: ov plat en wegen versperd

Zoals in grote delen van het land stormt het vanochtend ook in Amstelland en Haarlemmermeer flink. NH zocht uit hoe maatschappij-ontwrichtend de storm in de regio's is.

Bomen omgewaaid in Aalsmeer - VLN Nieuws

Waar het KNMI aanvankelijk code geel en code oranje afgaf, schaalde de weerdienst het weeralarm vanochtend voor Noord-Holland en andere noordelijke provincies op tot code rood. Wie vanochtend niet per se de weg op hoeft, wordt geadviseerd thuis te blijven. Niet zonder reden, want vanuit de hele regio komen meldingen van omgevallen bomen. Lees door onder de foto

Omgevallen boom verspert Teding van Berkhoutweg in Halfweg - Rob Achterbergh Copier

Vanwege schade aan bovenleidingen en omgewaaide bomen die de weg versperren rijden er geen GVB-trams meer, wat betekent dat ook de lijnen 5 en 25 van en naar Amstelveen niet rijden. Het Amsterdamse OV-bedrijf heeft inmiddels ook buschauffeurs de opdracht gegeven hun ritten te staken. De NS meldde eerder vanochtend al dat het treinverkeer in heel Noord-Holland werd stilgelegd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hoewel er landelijk meer ongelukken lijken te gebeuren dan tijdens een reguliere ochtendspits, valt het in onze regio's op het eerste oog mee. Veel mensen lijken gehoor te hebben gegeven aan de oproep hun reis uit te stellen. Wel is de regio vanuit het noorden minder goed bereikbaar omdat er ter hoogte van Uitgeest bomen op de snelweg A9 liggen: die is daarom afgesloten. Ook in Amstelland en Haarlemmermeer houden veel bomen het niet meer. Op de Aalsmeerderweg liggen er bijvoorbeeld veel om.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Haarlemmermeerse afvalinzamelaar Meerlanden meldt dat er vanochtend geen kliko's en containers worden geleegd. Aan het begin van de middag beoordeelt het bedrijf of het veilig genoeg is om de werkzaamheden te hervatten, zo laat ze op Facebook weten. Wie zijn containers nog buiten heeft staan, wordt gevraagd die (en die van de buren) naar binnen te halen. Ook milieustraten zijn vanochtend gesloten. Ook wie vandaag een rij-examen gepland had staan, moet nog even geduld hebben. Vanwege de gevaarlijke rijomstandigheden heeft het CBR alle rij-examens geschrapt. 'Geen 112 bellen om trampolines' De Veiligheidsregio Kennemerland riep eerder vanochtend op om alleen het noodnummer te bellen bij echte noodgevallen. Omdat veel mensen ook bellen vanwege afgebroken takken en weggewaaide trampolines, dreigde 112 even overbelast te raken. "De kans dat telefoontjes van levensbedreigende situaties niet doorkomen, is daardoor groot", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. Schiphol maakte vannacht al bekend dat de luchthaven tussen 9.00 en 11.00 uur dicht ging voor inkomende vluchten, wat betekende dat alleen KLM al enkele honderden vluchten moest schrappen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies