Storm Poly raast over West-Friesland, rond 11.00 uur wordt hoogtepunt verwacht

Harde windstoten, veel regen, en het hoogtepunt lijkt er nog aan te komen: storm Poly raast over West-Friesland. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg, door onder meer takken die van bomen waaien.

Bij de aangekondigde storm is sprake van extreme weersomstandigheden. Daarom werd er vanmorgen om 9.07 uur een NL-Alert uitgegeven. Vanmorgen werden maatregelen getroffen voor de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad. Inmiddels is de dijk volledig afgesloten, en wordt het verkeer omgeleid via Amsterdam Naast het afsluiten van de dijk is ook het treinverkeer in West-Friesland stilgelegd. Deze rijden niet in Noord-Nederland, maar de NS verwacht dat dit later uitbreidt naar de rest van het land.

Harde windstoten Storm Poly zorgt naast regen voor windstoten van meer dan 100 kilometer per uur, met een windkracht 11. In IJmuiden werd vanmorgen al een windsnelheid gemeten van 145 kilometer per uur. Verwacht wordt dat het hoogtepunt van de storm straks om 11.00 uur bereikt wordt. Inmiddels wordt steeds beter te zien welke schade storm Poly aanricht in West-Friesland. Zo waaien vele bomen om, of staan ze op het punt van omvallen. Ook liggen verschillende wegen bezaaid met takken.

Twee bomen ontworteld aan De Hulk in Hoorn NH Nieuws

Stormschade in West-Friesland NH Nieuws / WEEFF

Stormschade in West-Friesland NH Nieuws / WEEFF

Stormschade in West-Friesland NH Nieuws / WEEFF

Stormschade in West-Friesland NH Nieuws / WEEFF

Stormschade in West-Friesland NH Nieuws / WEEFF

Stormschade in West-Friesland NH Nieuws / WEEFF

Stormschade in West-Friesland Tony van Leeuwen

Een enkeling waagt zich nog op de fiets, zoals Jolanda van der Werf uit Zwaag. Door weer en wind sprong ze vanmorgen vanuit Zwaag op de fiets naar de Kersenboogerd in Hoorn om te gaan werken. "Ik heb geen auto", zegt ze terwijl ze even onder een boom staat. "Ik ben mijn werk aan het bellen dat ik later ben." Echt schuilen onder de boom lukt niet, maar Jolanda is ook al helemaal doorweekt. "Het is eigen levensgevaarlijk. Nog nooit zo meegemaakt." Een enorme windvlaag raast over. "Normaal doe ik er 20 minuten over, maar nu zeker wel een uur. maar het maakt nu allemaal niet meer uit." Ze stapt weer dapper op de fiets. "Ik ga maar weer gauw."

NH Nieuws / Michiel Baas

Sprookjeswonderland houdt vandaag de hele dag de deuren dicht. "We hebben de hele dag nodig om alles op te ruimen. Alle bezoekers zijn geïnformeerd en krijgen hun geld terug", aldus directeur Matthijs de Vries. Het Zuiderzeemuseum heeft besloten om tot 13.00 uur dicht te zijn. Ook de stoomtram en boot van Museumstoomtram in Hoorn blijven vandaag binnen.

De reling op een flat aan de Astronautenweg is door de storm weggewaaid - NH Nieuws / Chantal Bos

Bij een flat aan de Astronautenweg in Hoorn heeft Storm Poly vanochtend een reling van het vernield, waardoor een deel naar beneden is gevallen. Een woordvoerder van Intermaris meldt dat het dak van de woningen vernieuwd wordt. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert had maatregelen genomen, maar deze bleken door de harde windstoten niet voldoende. "We zijn op dit moment bezig om dit op te ruimen. Hierbij is schade ontstaan aan een auto, en bij een trapportiek", zegt de woordvoerder. Tot nu toe is dit de enige melding die binnen is gekomen bij Intermaris.

Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld.