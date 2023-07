Poly raast over de Noordkop, storm trekt langzaam weg

Storm Poly gaat in veel plekken in Noord-Holland langzaam liggen, en inmiddels lijkt de wind ook wat te gaan liggen in de kop van Noord-Holland. Het KNMI heeft van code rood nu code oranje gemaakt, maar het blijft nog even oppassen.

Een omgewaaide boom op de Kanaalweg in Warmenhuizen. - Remco Boots

Het hoogtepunt van storm Poly lag voor de Noordkop tussen 12 en 14 uur, met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Inmiddels lijkt het wat af te nemen, al kan het nog steeds gevaarlijk zijn buiten. Tegelijk met de storm is het vandaag ook springtij, waardoor het water extra hoog is. De coupure in Den Oever hoeft overigens niet dicht. Er wordt hoogwater verwacht van 1,56 meter boven NAP, terwijl de coupure pas sluit bij een stand van 3,40 meter boven NAP. De Texelse veerboot van de TESO voer rond half 1 ondanks de harde wind nog wel gewoon uit:

TESO vaart nog in de storm - NH Nieuws

Op de Camping Hoeve ons Lust in Julianadorp barstte de storm rond 12 uur echt los. Verslaggever Sjoerd Hilarius was daar vanmorgen vroeg voor NH Radio, maar toen viel het nog alles mee met de wind. Eenmaal vertrokken kreeg hij dit filmpje doorgestuurd. Door de wind kan je er weinig van verstaan, maar de extra gezekerde tent van Stefan heeft het opgegeven:

Tent omgewaaid op camping Hoeve ons Lust in Julianadorp - NH Nieuws

En ook op de camping op Texel is het niet echt fijn vertoeven als je daar je tentje op hebt gezet:

Tent omgewaaid op Texel - NH Nieuws

De bomen staan vol in blad en zijn dus extra zwaar. Er wordt daarom gewaarschuwd voor omvallende bomen. Onder meer op de Kanaalweg in Warmenhuizen (zie foto boven), de Hartweg in Nieuwe Niedorp en de Karspelweg in Waarland zijn bomen op de weg gewaaid. Ook op de N250 bij Den Helder ligt een boom op de weg (tekst gaat verder onder de foto):

Diverse (buiten)evenementen, zoals de zomermarkt in Den Burg, zijn geannuleerd. Via een NL Alert is opgeroepen alleen 112 te bellen bij levensbedreigend gevaar en binnen te blijven. Alle treinen in de provincie van en naar Alkmaar, Amsterdam Centraal, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Schiphol, Weesp en Zaandam zijn stilgelegd, meldt de NS. Tussen Heerhugowaard en Den Helder lijken nog wel treinen te rijden, gezien de reisplanner. De NS waarschuwt de site goed in de gaten te houden en waar mogelijk de reis uit te stellen. Ook de bussen rijden in heel Noord-Holland niet zolang de storm van kracht is. Op het strand van Petten ging het rond half 12 ondertussen flink tekeer en kon onze verslaggever haar camera amper vasthouden:

Storm Petten - NH Nieuws