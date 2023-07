Noordkop krijgt het flink te verduren door Poly: zeer zware windstoten, geen treinen

Storm Poly blijkt heftiger dan aanvankelijk verwacht; waar het advies van het KNMI gisteravond nog code geel was voor Noord-Holland, veranderde dit vannacht en vanochtend in code oranje en daarna rood. Vooral de Noordkop krijgt het flink te verduren met zeer zware windstoten. De NS heeft alle treinen in de provincie al stilgelegd.

Er kunnen windstoten zijn van 100 tot 120 kilometer per uur, met aan de kust uitschieters naar de 130 kilometer per uur. De storm is tussen 8.00 en 12.00 uur op zijn hoogtepunt. Tegelijk met de storm is het trouwens ook springtij, waardoor het water extra hoog is. De coupure in Den Oever hoeft overigens niet dicht. Er wordt hoogwater verwacht van 1,56 meter boven NAP, terwijl de coupure pas sluit bij een stand van 2,70 meter boven NAP.

De bomen staan vol in blad en zijn dus extra zwaar. Er wordt daarom gewaarschuwd voor omvallende bomen. Onder meer op de Kanaalweg in Warmenhuizen (zie foto boven), de Hartweg in Nieuwe Niedorp en de Karspelweg in Waarland zijn bomen op de weg gewaaid.

Ook op de N9 bij Den Helder ligt een boom op de weg (tekst gaat verder onder de foto):