Liveblog storm Poly: OV rijdt niet en vliegtuigen maken doorstart op Schiphol

In IJmuiden is vanochtend windkracht 11 gemeten, met windstoten van meer dan 145 kilometer per uur. Daarmee is storm Poly de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, meldt onze weerman Jan Visser op NH radio.

"Het is een kortdurende, maar zeer felle storm", legt Visser uit. Volgens onze weerman heeft dat deels te maken met de warmte van de afgelopen weken. Dat zorgt voor gigantisch veel energie in de atmosfeer.