Dijk Enkhuizen-Lelystad dicht vanwege storm Poly

Om gevaarlijke situaties met de harde wind op de Houtribdijk (N307) te voorkomen is de dijk vanaf nu voor al het verkeer afgesloten. Vanmorgen raast storm Poly over, er geldt code rood.

Eerder vanmorgen waren er al beperkingen. Zo mocht je niet harder dan 70 kilometer per uur, gold er een inhaalverbod en was vanaf 9.00 uur de weg ook verboden voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. Rond 09.30 uur is besloten de dijk helemaal af te sluiten.

Storm Poly zorgt voor harde windstoten, van 100 tot 120 kilometer per uur bij het IJsselmeergebied en langs de kust in onze provincie. Het KNMI heeft vanaf 8.00 uur code rood afgekondigd voor de harde westenwind.

Tot wanneer de Houtribdijk is afgesloten, is niet bekend. Omrijden kan via Amsterdam. De code rood in Noord-Holland is afgegeven tot vanmiddag 12.00 uur.