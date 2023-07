Regenachtige dag met temperaturen tussen 13 en 16 graden in IJmuiden

Goedemorgen Wijk aan Zee, hierbij het weerbericht voor vandaag. Maak je klaar voor een regenachtige dag met temperaturen variërend van 13 tot 16 graden. We starten de dag met lichte regen van ongeveer 0.38mm rond 4 uur met een temperatuur van 13 graden. De intensiteit van de regen neemt toe in de vroege ochtend, en tegen 6 uur verwachten we matige regenval van ongeveer 1.15mm bij dezelfde temperatuur. Naarmate we dichterbij het middaguur komen, zal de temperatuur oplopen tot zo'n aangename 14-15 graden. Let echter wel op, want er is nog steeds sprake van zowel lichte als matige regenval gedurende deze tijd. Rond het middaguur houden we nog steeds rekening met wat lichte regenvallen maar krijgen we iets meer adempauze rondom twee uur 's middags wanneer het half bewolkt zal zijn en de temperatuur stijgt naar een comfortabele 16 graden. De rest van de namiddag blijft overwegend nat met periodes van lichte regen en stabiele temperaturen rond de 16 graden. Tegen avond valt er nog steeds wat lichte regen te verwachten terwijl de temperaturen dalen naar zo'n gematigde 15 graden. Tegen tien uur 's avonds wordt het gelukkig droger en kunnen we genieten onder een licht bewolkte hemel voordat er laat in de nacht weer kans is op wat hele lichte motregens. Dus vergeet niet uw paraplu mee te nemen als u vandaag buitenshuis bent! Wees veilig en blijf droog!