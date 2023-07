Levensgroot schaakbord verhuist voor minimaal een jaar naar Museumplein

Op het Max Euweplein zorgde het schaakbord, dat er sinds 1996 staat, namelijk wel voor veel overlast, zeggen omwonenden en ondernemers die aan het plein zitten. De klachten bestaan al jaren. Het schaakbord zou vooral alcoholisten en daklozen aantrekken, is te lezen in een onderzoek dat de gemeente in 2011 liet uitvoeren.

De mogelijkheid dat het schaakbord ook daadwerkelijk van het zou verdwijnen, kwam in 2021 voor het eerst aan het licht. Tot grote onvrede van de schakers die al jarenlang rond het bord te vinden zijn. "Ik heb hier mijn vrienden leren kennen. Dit plein werkt als een huiskamer soms", vertelt schaker Jürgen Vijfschaft in de reportage die dit weekend op AT5 verscheen.

Onderzoek

Toch wil ook het stadsdeelbestuur in Centrum dus al een tijdje dat het schaakbord verdwijnt. Een enquête uit 2022, die tijdens een tijdelijke sluiting van het schaakbord werd uitgevoerd, zou hebben uitgewezen dat de overlast in die periode verminderde. Omdat de enquête door een klein aantal mensen (43) is ingevuld, is dat onderzoek trouwens 'niet erg representatief', zeggen de onderzoekers erbij.

Om het grote schaakbord te behouden, wordt het voorlopig naar het Museumplein verplaatst. Ook dat zien de schakers niet zitten: "Dit werkt als een soort huiskamer", zegt Vijfschaft over het Max Euweplein.