Kitesurfers benutten stilte voor de storm in Zandvoort

Het is nog even genieten, want morgenochtend is dat anders. Dan worden er windstoten tot wel 100 kilometer per uur verwacht. Wie dan zee opgaat is óf een heel ervaren kitesurfer, óf een waaghals. Wie niet tot één van die categorieën behoort, nam het er vanmiddag nog maar even van.

Kijk hieronder naar de video over kitesurfers voor de kust van Zandvoort