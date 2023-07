Noodweer op komst: "Pas op voor afbrekende takken en haal losse spullen binnen"

Het gaat spoken morgen: een depressie met zware windstoten tot 100 kilometer per uur gepaard met veel regen trekt in de ochtend over de provincie. NH-weerman Jan Visser waarschuwt: "Pas op voor afbrekende takken en haal losse dingen zoals planten en bakken binnen."

Nu waait de wind nog vanuit het zuidwesten, maar die richting zal vannacht veranderen naar het westen. Op dit moment is het nog rustig, maar vannacht wordt het bovenland stormachtig en begint het te regenen.

Code geel

Vanaf morgenvroeg zal code geel worden afgegeven en zal het fors waaien met een windkracht tussen de 6 en 7. Gedurende de ochtend neemt die windkracht toe en kunnen er windstoten voorkomen tussen de 90 en 100 kilometer per uur. Dat gaat gepaard met veel regen: plaatselijk kan er volgens Visser tot wel 50 milliliter vallen.

Nog heftiger

Volgens stormchaser Wouter van Bernebeek is de koers van de storm westelijker geworden. Dit zou volgens hem betekenen dat er in meer regio's kans is op zeer zware windstoten tot wel 120 kilometer per uur.

