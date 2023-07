Gijs Brouwer moet debuut op heilige gras van Wimbledon uitstellen vanwege regen

De wedstrijd die de tennisser uit Venhuizen vandaag zou spelen op het toernooi in Londen is uitgesteld. Dit vanwege de vele regen die is gevallen in Londen, en andere wedstrijden die ingehaald moeten worden. De verwachting is dat hij zijn partij morgen kan spelen tegen de Duitse Alexander Zverev.

Vanwege de zware regenval werd de partij van Tallon Griekspoor, een andere Nederlandse tennisser, vanmiddag na anderhalve set en een uur spelen afgebroken. Op dat moment stond het 6-4 en 3-1 voor zijn tegenstander, de Hongaarse Márton Fucsovics.

De wedstrijd van Gijs Brouwer wordt waarschijnlijk morgen gespeeld. Dit geldt ook voor de wedstrijd die Botic van de Zandschulp, een derde Nederlandse tennisser, vandaag zou spelen. Zijn partij is op het moment van publiceren nog niet officieel van het wedstrijdformulier gehaald.