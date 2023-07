Visser voelt zich als halve crimineel behandeld door overdaad aan regels

Het is deze week een jaar geleden dat de vissers zich aansloten bij de boerenprotesten. Volgens garnalenvisser Henk Visser, zijn de vooruitzichten sindsdien niet verbeterd. Na bijna vijftig jaar op zee was hij graag met pensioen gegaan, maar het personeelstekort blijft hem parten spelen. Uiteindelijk kan hij niet anders dan weer het water opgaan. Volgens de Nederlandse Vissersbond is dit het lot van veel vissers tegen de pensioenleeftijd.

Henk Visser - Doris van Baar/NH Nieuws

Het was een opmerkelijk tafereel: Terwijl de boeren met hun tractoren de snelweg blokkeerden, verzamelden zich vorig jaar zo'n honderd vissersboten in de vaargeul van IJmuiden. Rookbommen werden afgestoken en regelmatig weerklonk het geluid van toeters vanaf een van de schepen. Hoewel Henk Visser er zelf niet bij was, kan hij zich het protest van zijn collega's goed voorstellen. De regelgeving voor de visserij is de laatste jaren strenger geworden. Er zijn verschillende beperkingen en voorschriften ingevoerd om overbevissing te voorkomen en de vispopulatie gezond te houden. Henk Visser merkt op dat de controle en handhaving toenemen: "Als je de zee opgaat, word je gezien als een halve crimineel." Beperking door windmolens Volgens Henk en de woordvoerder van de Nederlandse Vissersbond maken niet alleen de regels het vissen moeilijk. De komst van windmolens op zee vormt ook een obstakel. Deze grote structuren beperken de toegang tot veel visgebieden. Daarnaast hebben stijgende olieprijzen en financiële onzekerheid een negatieve invloed op het vissersklimaat, aldus de bond.

"Mijn pensioen geeft me niet de vrijheid om niets te doen" Henk Visser, visser