Reuzenhaai uit Noordzee wacht in koelcel op tweede leven in museum

Het is nog niet duidelijk wat er met de reusachtige voshaai gaat gebeuren die dit weekend door IJmuidense vissers bij Den Helder uit de Noordzee werd gevist. Voor de collectie van natuurmuseum Naturalis is de haai te groot, maar Ecomare heeft ook belangstelling. Mogelijk krijgt de haai daar een tweede leven als opgezet museumstuk.

Het vijf meter lange dier dat ruim 200 kilo weegt wacht nog op een definitieve bestemming in een koelcel van zeevisgroothandel Fix Fish in het Zuid-Hollandse Rijnsburg.

"Die haai is knapper dan jij dus wellicht is er nog een mooie toekomst voor hem"

Trots laat Mark van der Plas de haai zien, hij rolt de tafel met de haai uit de koelcel bijna alsof hij hem zelf in de Noordzee ving. Hij vertelt hoe zijn vader getipt werd door de veilingmeester. "De veiling schoof 'm door naar mijn vader" vertelt Mark "hij zei die vis is knapper dan jij dus wellicht is er nog een mooie toekomst voor hem", grapt Mark met een knipoog. De vis werd voor 450 euro afgeslagen en ligt sindsdien in een koelcel van het bedrijf in Rijnsburg.

Aangezien het de eerste Voshaai is die in de Noordzee werd aangetroffen hebben musea belangstelling om het dier in de collectie op te nemen. Voor Naturalis is het dier waarschijnlijk te groot, maar ook Ecomare heeft belangstelling getoond het dier een tweede leven te bieden.

Tot er overeenstemming bereikt is, ligt de haai rustig in een koelcel te wachten op zijn lot. Hoe lang hij goed blijft is niet bekend. "We hebben nog nooit zo'n vis in huis gehad, dus we weten het niet", zegt Mark van der Plas "Maar ik denk dat het nog wel even goed gaat bij een temperatuur van 1 à 2 graden Celsius".

De haai heeft nog geen naam, zelfs niet in de kantine van Fix Fish zegt Mark van der Plas. "Goede suggesties worden op prijs gesteld". Weet je een goede naam voor de gevangen vos-haai mail jouw idee naar: [email protected] .