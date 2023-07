Veel meer passagiers en toch zorgeloos op zomervakantie? Schiphol denkt dat het kan

Volgens operationeel directeur Patricia Vitalis was de goedlopende meivakantie een generale repetitie voor de zomer die aanstaande vrijdag voor het midden van het land begint. 90 procent van de reizigers stond in mei niet langer dan 10 minuten in de rij voor de beveiligingscontrole. Bovendien is de drukte op Schiphol sindsdien niet afgenomen, maar kunnen reizigers nog steeds rekenen op korte wachttijden bij de beveiliging.

Het succes is te danken aan de werving en opleiding van meer dan 1.200 nieuwe beveiligers, een campagne om passagiers voor te lichten over de do's and don'ts bij de beveiligingscontrole en de mogelijkheid om een tijdslot te boeken om lang wachten te voorkomen.

