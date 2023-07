'Koop gwn je eigen fiets, kk expat': Swapfietswinkel in het centrum beklad

Bij de opening van de winkel om 10.00 uur waren de laatste restjes graffiti alweer verdwenen. Volgens een woordvoerder van Swapfiets is dit de eerste keer dat een ruit is beklad, maar een medewerker wist dat het al vaker is gebeurd.

Een Duitse studente komt net voor het eerst een Swapfiets ophalen omdat haar eigen fiets werd gestolen. "Ik snap eigenlijk niet waarom mensen dit doen", vertelt ze. "Ik zie niet wat het probleem is dat ik zo'n fiets gebruik of dat zij zo'n fiets aanbieden."



"Het wordt wel een beetje saai al die Swapfietsen", vertelt een man op een roestige Gazelle. "Ze beginnen een beetje het straatbeeld te beheersen. Maar dit is wel een onnodige manier om dat kenbaar te maken."