Van melkveehoudster in Schellinkhout naar politicus in Haarlem: De Sain blij met coalitie

Fractievoorzitter Ingrid de Sain van BBB Noord-Holland is blij dat haar partij een akkoord heeft bereikt over een nieuwe coalitie in de provincie. De BBB werd tijdens de provinciale verkiezingen met een klein verschil de grootste, waarna lange onderhandelingen volgden. "We gaan nog even door, maar ik hoop in de herfstvakantie even een weekje naar de zon te kunnen", aldus De Sain.

De Sain blikt terug op een intensieve periode. "Na de verkiezingen hebben we vrij lange informatieronden gehad. Het zijn partijen die een andere visie hebben, dus dat is soms flink schakelen. Al wil ik zeggen dat alles met veel respect ging. We hebben elkaar goed kunnen informeren over alle standpunten, om tot een nieuw coalitieakkoord te komen."

Na bijna twee maanden van onderhandelen is er een coalitieakkoord bereikt in de provincie Noord-Holland. De BBB vormt samen met de VVD, GroenLinks en PvdA de komende vier jaar het nieuwe provinciebestuur.

BBB Noord-Holland, met lijsttrekker Ingrid de Sain aan het roer, kwam tijdens de Provinciale Statenverkiezingen als grote winnaar uit de bus . "Een hele mijlpaal", noemt Ingrid de winst van haar partij, die voor het eerst aan de verkiezingen meedeed. "We zijn ook heel blij dat we samen met drie andere partijen een coalitie kunnen vormen."

"We zijn heel tevreden over het akkoord dat we met deze vier partijen bereikt hebben"

Vandaag, in het provinciehuis in Haarlem, worden de plannen gepresenteerd. Ze denkt dat degenen die op BBB en de andere coalitiepartijen hebben gestemd, bediend worden in het akkoord dat gepresenteerd wordt. "We zijn heel tevreden over het akkoord dat we met deze vier partijen bereikt hebben."

Flinke ommezwaai

Dat zij zich nu volop inzet voor de politiek in Noord-Holland, is voor De Sain naar eigen zeggen een flinke ommezwaai geweest. De melkveehoudster uit Schellinkhout komt al enkele jaren in het provinciehuis, maar nu haar partij in de coalitie komt zal ze minder op het bedrijf aanwezig zijn.

"Gelukkig zijn we al redelijk geautomatiseerd, wat een hoop uren scheelt en ook verlichting geeft. Mijn man kan veel alleen doen, en daarnaast loopt onze dochter twee dagen per week mee", licht ze toe. "Zij heeft veel van mijn taken op het bedrijf overgenomen."

In Schellinkhout hebben veel inwoners op Ingrid gestemd. De tekst gaat verder onder de foto.