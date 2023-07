'Vader' van het Zandvoortse EK Zandsculpturen overleden: 'Hij heeft mij het zandwereldje in geholpen'

Marcel Elsjan of Wipper was tien jaar lang de motor achter het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort. Daarnaast was hij ook directeur van De Zandacademie en woonde in Den Haag. Vorige week is hij op 64-jarige leeftijd na een ziekbed overleden.

Een reportage over het EK Zandsculpturen in 2020:

"Hij heeft me zelfs mijn eerste gereedschap gegeven. Een zogenaamde metseltroffel uit Amerika. Ik gebruik die nog steeds vaak. Onlangs nog in België tijdens een project."

Zandkunstenaar Maxim Gazendam deed altijd namens Nederland mee aan het Europees Kampioenschap in Zandvoort en kende Marcel Elsjan of Wipper goed. "Hij heeft me eigenlijk het 'zandwereldje' in geholpen eind jaren negentig. Ons eerste gezamenlijke project was in Scheveningen, daarna volgden nog vele projecten en wedstrijden in binnen- en buitenland", vertelt Maxim.

"Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan Marcel. We hadden een goede band met elkaar. Het was een man met een duidelijke visie. Iemand die de zandsculpturen heel graag naar een hoger niveau wilde brengen, dat ze museumwaardig zouden gaan worden. Dat begint inmiddels wel steeds meer zijn vruchten af te werpen", vertelt Maxim.

"Hij was een grote organisator, iemand van kantoor. Maar hij liet wel altijd even zijn gezicht zien als we in Zandvoort waren. Het was een hele vriendelijke man, die helaas veel te vroeg is heengegaan."

Elsjan of Wipper probeerde het EK Zandsculpturen voor Zandvoort te behouden en ging in krappe financiële tijden hard op zoek naar sponsors, zoals hieronder is te zien: