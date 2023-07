Oud-HFC Haarlem-bestuurder Aad Goedhart overleden (1940-2023): "Deed alles uit clubliefde"

Voormalig HFC-Haarlem-voorzitter Aad Goedhart is vorige week overleden. Goedhart bekleedde meerdere functies bij de inmiddels ter ziele gegane voetbalclub en stond bekend als een markante levensgenieter. "Goedhart was HFC Haarlem. Een echte clubman, die alles deed uit clubliefde", vertelt HFC Haarlem-kenner Edwin Struis.

v.l.n.r: oud-bestuurslid Jaap Doornbos, oud-speler Pieter Keur, oud-speler Martin Haar en voormalig voorzitter Aad Goedhart - Pro Shots / Jasper Ruhe

Goedhart was van 1957 tot 1962 voetballer bij HFC Haarlem. Voor de absolute top kwam hij te kort en op 24-jarige leeftijd ging hij zich richten op een maatschappelijke carrière. Goedhart keerde in twee periodes (1980 - 1989 en 1995-2007) terug bij HFC Haarlem als bestuurder. In beide periodes voetbalde ook Piet Keur bij de Haarlemmers. "Een aparte man, maar wel een echte Haarlemmer. Hij had een hart voor de club. Ik heb wel aanvaringen met hem gehad, maar dat ging altijd respectvol. Ik heb wel eens een boete van hem gehad en ik heb hem ook wel eens voor gek gezet. Daar bleven wij nooit in hangen. Even later gaven wij elkaar weer een hand en dronken wij een biertje", vertelt Keur.

"Advocaat had in zijn contract staan dat hij een nieuwe BMW zou krijgen. Nou, dan ging Goedhart op zoek naar een tweedehandsje" HFC Haarlem-kenner Edwin Struis

Zuinig Goedhart stond ook bekend als een zuinig bestuurder. Een mooie anekdote is die van Dick Advocaat die van 1987 tot 1989 trainer was van HFC Haarlem. "Advocaat had in zijn contract staan dat hij een nieuwe BMW zou krijgen. Nou dan ging Goedhart op zoek naar een tweedehandsje, want nergens in dat contract stond dat het om een nieuwe zou moeten gaan", vertelt Struis lachend. Met dat zuinige beeld is Struis het niet helemaal eens. "Er kwam niet veel binnen bij Haarlem en niemand stond in de rij om de club een financiële boost te geven. Hij moest ook wel zuinig zijn. Hij werkte ook veel met éénjarige contracten met een optie voor nog een jaar. Ik vind dat juist eerder slim." Begin 2010 ging HFC Haarlem failliet. "Zonder Goedhart was het faillissement eerder geweest", zegt Keur. "Hij hield alles op de been met kunst- en vliegwerk. Alle hulde voor Goedhart."

Aad Goedhart (r) en Piet Keur (l) - Pro Shots / Jasper Ruhe