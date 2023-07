Texel gaat toeristen per auto, fiets of lopend tellen met innovatieve verkeerssensoren

Het is geen geheim dat veel Texelaars vinden dat er te veel toeristen op het eiland vakantie komen vieren. Het zorgt soms voor lange rijen bij de TESO en met extreme drukte zelfs voor files op het eiland. Daarom zijn er nu innovatieve verkeerssensoren geïnstalleerd, die het verkeersgedrag op het eiland gaan monitoren.

Het project gaat de komende maanden inventariseren hoeveel auto's, fietsers en zelfs voetgangers de oversteek maken naar Texel. "Zo wordt duidelijk op welk moment de eilandinfrastructuur gebruikt wordt en hoe druk het waar feitelijk is ", laat KADO Texel weten. KADO is een toeristisch kennisportaal en werkt in dit project samen met de gemeente en het bedrijf Metricks.

Met dit pilotproject wordt tot en met eind dit jaar informatie verzameld hoe toeristen zich voortbewegen op het eiland. Omdat de gemeente Texel in de toekomst graag het autogebruik van toeristen terug wil brengen, kan de informatie bijdragen aan een plan om meer toeristen per fiets of lopend naar het eiland te krijgen.

Tandems

En het blijft niet alleen bij de registratie van auto's, fietsers en voetgangers alleen; vanaf de zomervakantie kan het systeem namelijk ook onderscheid maken in de verschillende soorten fietsen. Sportieve fietsen, fietsen met aanhangers en bijvoorbeeld tandems kunnen dan allemaal apart geteld worden.

"Hierdoor krijgen de partijen een gedetailleerd beeld van het gebruik van wegen en fietspaden, waardoor betere en gerichte beslissingen kunnen worden genomen om de infrastructuur te verbeteren", aldus KADO Texel.