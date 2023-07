Bewoners willen onderzoek naar locaties buiten Julianapark voor Hoorns skatepark

Er is steeds meer weerstand tegen de Nieuwe Wal als voorkeurslocatie voor het nieuwe skatepark in Hoorn. Aankomende dinsdag neemt de raad een besluit over de plek in het Julianapark. Maar bewoners zien het liefst dat er nog andere locaties, buiten het park, verder onderzocht gaan worden.

Tieners Tycho, Toni en Roos wonnen met hun idee 'upgrade het skatepark' de Hoornse initiatievenmarkt in 2021. Inmiddels ligt er een besluit voor waarin een nieuw skatepark gebouwd gaat worden, een stuk groter en moderner dan het huidige skatepark in het Julianapark. De gemeente Hoorn heeft onderzoek laten doen naar de locaties. Van de 23 locaties, is de Nieuwe Wal in het Julianapark favoriet gebleken.

Jacqueline van Hoorn en Gonda de Vries van het Bewonersoverleg Venenlaankwartier, voelen niets voor de locatie in het park. Zij zien het liefst - met alle vragen en argumenten die er voorliggen - dat er nog andere locaties onderzocht worden zoals het perceel naast Samcity, bij een sportcomplex, Manifesto, het binnenterrein van de wielerbaan of het stadsstrand. Dat schrijven zij per brief.

Claim

Onduidelijkheid was er over een claim op de grond naast Samcity door Liander voor de komst van een verdeelstation. Die claim is er nog, liet wethouder Dick Bennis aan de raad weten. Maar volgens het bewonersoverleg, is er sprake van een misverstand. "Liander geeft aan dat er ruim voldoende plek overblijft voor een skatepark naast het verdeelstation."

De plek aan de Nieuwe Wal vinden De Vries en Van Hoorn voor skaters onveilig en vrezen onder meer voor nog meer vertraging door de aanvullende onderzoeken die daar gedaan moeten worden naar de vervuilde grond. De beoogde plek voor het nieuwe skatepark, ligt namelijk pas naast de voormalige vuilstort.

De toezegging van de wethouder om het bestaande skatepark weer groen te maken, vinden ze niet voldoende. "Dan is de natuurbeleving in het park nog niet hersteld. De locaties zijn qua beleving niet inwisselbaar." Het aangenomen burgerinitiatief om het Julianapark groen te houden voor de leefbaarheid in de toekomst, wordt daarmee volgens hen genegeerd.

"Grondige discussie over groen"

Ook de Bewonersvereniging Havenkwartier vraagt eerst om een grondige discussie over het groen blijven van het park, alvorens te beslissen over de skatebaan. "Wij vinden een verdere aantasting met verlies van groen van het park onaanvaardbaar", schrijft secretaris Waalko Brouwer. "Het park is het enige park in de binnenstad en er wordt intensief gebruik van gemaakt, zowel door bewoners van Hoorn en door andere bewoners van West-Friesland."

Brouwer ziet dan ook 'geen enkele dringende noodzaak om haast te maken' met een nieuwe skatebaan. "De skaters zijn vergeleken met het totaal van gebruikers van het park, een kleine groep."

Onderzoek

Tijdens de vorige politieke vergadering, lieten veel partijen weten nader onderzoek te willen naar alternatieve locaties, met name de locatie naast SamCity. Wethouder Dick Bennis benoemde nogmaals dat er al naar 23 alternatieve locaties onderzoek is gedaan, en er weinig voor te voelen dat opnieuw te doen. "We gaan niet nog een keer hetzelfde onderzoeken, had ons dan eerder teruggefloten", liet hij weten. Het proces zou dan nog veel meer vertraging oplopen.

Dat geldt ook voor het opstellen van een totaalvisie voor het Julianapark, zoals staat in het burgerinitiatief. Volgens wethouder Bennis kan het besluit rondom het skatepark naast dit initiatief bestaan, omdat het om een verplaatsing van een bestaande voorziening (skatepark red.) gaat.

Aankomende dinsdag, 11 juli, neemt de raad een besluit over de locatie en het budget voor het skatepark.