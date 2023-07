Scheuren in viaduct Akersloot, Rijkswaterstaat sluit twee rijbanen richting Alkmaar

Nadat Rijkswaterstaat had geconstateerd dat het deel van het viaduct waar de brokstukken naar beneden vielen veilig was, werden de twee rijbanen in de richting van Haarlem weer vrijgegeven.

"Aan de andere kant van het viaduct zagen we wat scheuren", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "De inspectie gaat dat deel controleren. Tot die tijd sluiten we twee rijbanen in de richting van Alkmaar. We verwachten hierdoor drukte op de weg."

Een aantal voertuigen heeft lekke banden gekregen nadat ze over de brokstukken zijn gereden. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

