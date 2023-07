Betonbrokken laten los van viaduct Akersloot, vijf auto's beschadigd en lange file op A9

Door de brokstukken zijn twee rijstroken afgesloten, de spitsstrook is wel open. Een woordvoerder van de politie laat weten dat een aantal voertuigen lekke banden hebben nadat ze over de brokstukken zijn gereden. Hierbij zijn geen gewonden gevallen, wel hebben enkele voertuigen 'behoorlijke schade' opgelopen.

Weggebruikers op de A9 hebben last van vertraging. Rijkswaterstaat laat weten dat de twee rijstroken de komende uren dicht blijven. De inspectie gaat de staat van het viaduct bekijken. "Het is niet zeker of daarna het verkeer onder het viaduct door kan rijden", laat een woordvoerder weten.

Hoe ernstig de auto's beschadigd zijn geraakt is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het kan dat er brokstukken los zijn gelaten.