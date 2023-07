A9 in beide richtingen weer open na controle bij viaduct Akersloot

De rijstroken op de A9 richting Alkmaar die tijdelijk werden gesloten vanwege scheuren in een viaduct bij Akersloot zijn weer vrijgegeven. Inspecteurs van Rijkswaterstaat hebben geconstateerd dat het viaduct veilig is. Eerder vandaag werden twee rijstroken aan de andere kant van de autosnelweg afgesloten nadat er brokstukken van het viaduct naar beneden vielen.

Het is niet duidelijk hoe het kan dat er brokstukken vanaf het viaduct naar beneden zijn gevallen. Ook is onduidelijk hoe ernstig de voertuigen zijn beschadigd.

Door de brokstukken die vanmiddag vanaf een betonplaat van het viaduct naar beneden kwamen hebben een aantal personenauto's lekke banden gekregen. De voertuigen reden over de brokstukken en raakten daardoor beschadigd. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

