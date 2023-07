Knip Amsterdamse Sloterweg leidt nog niet tot verkeershinder: "Wat een rust"

Ook in Nieuw-West heeft de gemeente besloten een 'knip' te maken. Sinds afgelopen zaterdag is er een op de Sloterweg. Bewoners vroegen daar al een langere tijd om bij de gemeente, vooral vanwege hard rijdend sluipverkeer door de straat. In tegenstelling tot de files die de knip Weesperstraat veroorzaakt lijkt deze nog niet tot grote verkeersopstoppingen te leiden. "Als het zich zo doorzet komt er geen lawaaiprotest."

Piet Boon woont niet aan de Sloterweg, maar een eindje verderop. Hij maakte zich aanvankelijk zorgen over de komst van de knip vanwege het verkeer dat daardoor moest omrijden. Toch is ook hij niet ontevreden na vier dagen."Het is me heel erg meegevallen. We hadden de gemeente gevraagd voorafgaand wat maatregelen te nemen met de verkeerslichten. De Laan van Vlaanderen stroomt nu goed door. Alleen de Anderlechtlaan heeft in de spits nog wat moeite." Het is iets drukker dan normaal, was ook wel te verwachten want door de Sloterweg rijden normaal 8000 auto's per etmaal."

Omrijden

Ook de leerlingen van basisschool de Mijlpaal aan de Anderlechtlaan vinden het niet te druk voor hun school. "Het was vorige week drukker", vertelt een leerling. Wel vertellen er een paar dat ze zelf last hebben van de knip omdat ze moeten omrijden. "Ik maak me wel zorgen als we straks van vakantie terugrijden en ik heel moe ben. Dan duurt het nog langer tot we thuis zijn", zegt een andere leerling. Een andere jongen vertelt dat hij het vooral merkt als hij naar kickboksen wordt gebracht door zijn ouders: "Ik sta dan wel 15 minuten in de file en kom soms te laat."

Buurtbewoners moeten omrijden omdat zij nog geen ontheffing hebben. Dat komt omdat de slimme camera's die er aanvankelijk zouden komen om bestemmingsverkeer door te laten, nog niet werken. "De lokale bestuurder heeft ervoor gekozen de knip toch door te laten gaan in verband met de veiligheid. De bewoners zijn voor de knip, maar hadden het graag tegelijk zien gebeuren met de slimme toegang", aldus Boon. Volgens de gemeente laten de slimme camera's tot eind 2023 op zich wachten.

Toch is het plan wat Boon betreft tot nu toe geslaagd en hoeven we in Nieuw-West geen lawaaiprotest te verwachten zoals dat onlangs in Oost aan de Kattenburgerstraat wel het geval was: "We moeten nog even afwachten want het is dag vier, maar het zo doorzet geen lawaaiprotest", zegt hij.