Buitenkagers na 50 jaar onder eigen vlag verder: "We zijn ingenomen"

Een aantal inwoners van Buitenkaag richt vandaag een eigen dorpsraad op. Zij vinden al langer dat de dorpsraad Kaag-Buitenkaag vooral de belangen van de inwoners van het Zuid-Hollandse eiland Kaag behartigt. Daarnaast irriteert het de groep dat de vlag van Kaag op hún grondgebied prijkt.

De vlag van Kaag op grondgebied van Buitenkaag - Betina Verhoef

De groep is nu bezig met het ontwerpen van een nieuwe, eigen vlag. "Die is over een paar weken klaar", vertelt Buitenkager Benita Verhoef, die voorzitter van de nieuwe dorpsraad zal worden. De vlag staat voor haar symbool voor de ondervertegenwoordiging van Buitenkaag in de dorpsraad. "Het lijkt alsof we een soort ingenomen gebied zijn." 'Al vijftig jaar' Of de vlag van de nieuwe dorpsraad straks op gemeentegrond kan wapperen is ook nog maar de vraag, want van de vlaggenmast die bij het pontje staat heeft de dorpsraad Kaag-Buitenkaag de sleutel. Die is zich van geen kwaad bewust, laat voorzitter Renée Smit weten. "Ik wist niet eens dat er alleen Kaag op stond. Die vlag hangt daar al meer dan vijftig jaar." Ook de huidige dorpsraad is volgens Renée bezig met het ontwerp van een nieuwe vlag. "Daar komt Buitenkaag gewoon op te staan", verzekert ze. (Tekst gaat verder onder afbeelding)

Kaag en Buitenkaag op de kaart - ANP/LocalFocus

De oprichting van een eigen dorpsraad is het resultaat van een jarenlange strijd tussen de delegatie uit Buitenkaag en de dorpsraad Kaag-Buitenkaag. De gemeente Haarlemmermeer bood bemiddeling onder begeleiding van een mediator aan, maar ook dat heeft er niet toe geleid dat de partijen dichter bij elkaar kwamen.

"We voelen ons genegeerd, geminacht en worden als lastig betiteld" Benita Verhoef

"We voelen ons genegeerd, geminacht en worden als lastig betiteld", uit Benita haar frustratie. Vooral de houding van de dorpsraad rondom de parkeerproblematiek in Buitenkaag in 2021 steekt haar. Ze is van mening dat de raad zich destijds achter een Kaagse ondernemer schaarde. Voor het parkeerprobleem is uiteindelijk wel een oplossing gekomen.

Voorzitter van de huidige dorpsraad Renée Smit meent dat de meeste Buitenkagers gewoon tevreden zijn met de dorpsraad. "Het gaat om een kleine minderheid die dat niet is." Een enquête van Benita die zou aantonen dat een merendeel van de Buitenkagers wel degelijk een eigen dorpsraad wil, trekt zij in twijfel. "Er moet een onafhankelijke enquête door de gemeente komen", vindt zij. Renée is niet van plan om oorlog te gaan voeren met de tweede dorpsraad. "We gaan sowieso samenwerken, maar ook door met onze eigen dingen." Ze verwacht wel dat de situatie ingewikkeld wordt. "Er zijn veel gemeenschappelijke voorzieningen, zoals het pontje tussen Kaag en Buitenkaag." Tekst gaat verder onder afbeelding

Het pontje over de Ringvaart tussen Kaag en Buitenkaag - NH Nieuws / Jouri Bakker

De gemeente Haarlemmermeer verstrekt subsidie aan de dorpsraad Kaag-Buitenkaag. Zij stelt in een reactie aan NH voorop de twee dorpsraden in de toekomst gelijk te zullen behandelen. "Ze krijgen dus bijvoorbeeld dezelfde informatie op dezelfde momenten en worden allebei uitgenodigd voor bijeenkomsten en besprekingen." De nieuwe dorpsraad kan ook een subsidieaanvraag indienen en gaat dat volgens Benita ook doen.

Kaag is een dorp op een klein eiland met nog geen 500 inwoners in de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem. De naam Kaag komt voor het eerst voor in 1308. Het dorp heeft weinig groeimogelijkheden, omdat het op een eiland ligt. Kaag is alleen te bereiken met een pontje vanaf Buitenkaag. Het dorp met ongeveer evenveel inwoners als Kaag behoort tot de gemeente Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland. Het kreeg zijn naam pas in 1960. Voor die tijd heette het dorp Leeghwaterbuurt.