Wat een pech! Terwijl Gijs debuut op Wimbledon maakt, zit zijn vader al weer thuis

Eindelijk, na twee lange dagen wachten, maakt tennisser Gijs Brouwer uit Venhuizen vanmiddag dan eindelijk zijn debuut op het heilige gras van Wimbledon. Hij moet het in Londen doen zonder de steun van vader Idso, die in Londen de strijd van de tijd verloor. Op het moment dat zijn zoon voet zet op Baan 1, zit hij al weer in West-Friesland.

Idso en Gijs Brouwer op Wimbledon - Aangeleverd

Lijden in Londen, was het twee dagen lang. Want juist het voorlopige hoogtepunt uit de tennisloopbaan van zijn zoon, moet Idso missen. En dat terwijl vader Brouwer wel degelijk bij het tennistoernooi aanwezig was. Anderhalve dag, om precies te zijn. Door een belangrijke privé-afspraak kon hij zijn verblijf niet verlengen tot de wedstrijd van zijn zoon daadwerkelijk begon. Op dinsdag - de dag dat Gijs Brouwer aanvankelijk zijn debuut zou maken - arriveerde hij er. En was hij nog opgewekt. "Het was een vroegertje vanochtend. Ik moest om vier uur 's ochtends mijn bed uit, om mijn vlucht naar Engeland te halen", zei hij dinsdag. "En dat na een raadsvergadering van Drechterland die tot twaalf uur 's avonds duurde. Maar ik doe het graag. Je zoon die op Wimbledon speelt, dit is natuurlijk prachtig om mee te maken." Tekst gaat verder onder de foto.

Vader Idso Brouwer, op Wimbledon - Aangeleverd

Na een ontmoeting met zoon Gijs en zijn coach Michiel Schapers werd dinsdagmiddag afgereisd naar het fameuze tennistoernooi. Veel meer dan regen zag hij die dag niet. In de middag kwam de officiële mededeling vanuit de organisatie: de wedstrijden van dinsdag werden geschrapt. En dat kwam Brouwer senior niet goed uit. Verre van dat, zelfs. Want een dag later al stond de terugvlucht gepland. Zomerstorm Poly werkte nog mee, want zijn vlucht naar Amsterdam werd enkele uren uitgesteld. Maar ook nu zorgden regenbuien voor vertraging in het wedstrijdschema van 's werelds bekendste tennistoernooi. "Het kan niet anders, ik moet terug", klonk het woensdagmiddag door de telefoon. "Misschien kan ik nog net een set uit zijn partij zien", zei Brouwer. "Dat zou al mooi zijn." Strijd met de tijd Zover kwam het niet. Door opnieuw regenbuien en de lange duur van andere wedstrijden, wordt de partij van Brouwer tegen de Duitser Alexander Zvrerev opnieuw een dag verplaatst. Brouwer senior verloor de strijd met de tijd zodoende definitief en keerde terug zonder dat hij zijn zoon ook maar één bal heeft zien slaan. Vandaag moet het dan echt gaan gebeuren, op Baan 1. Om 14 uur start de uitgestelde primeur van de Venhuizer. Zonder zijn vader op de tribune in Londen, die het door pure pech niet kon winnen van de klok én de regen. Onlangs maakte NH Sport nog onderstaande reportage over Idso en Gijs Brouwer.