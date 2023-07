Drie gewonden bij nieuw ongeluk op beruchte kruising in Wervershoof

Bij een ongeluk op de kruising van de Veenakkers met de straat Driehuizen, op de grens van Andijk en Wervershoof, zijn dinsdagmiddag drie gewonden gevallen. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, waarna één daarvan in een naastgelegen greppel belandde. De kruising is berucht. Afgelopen vrijdag gebeurde er ook al een ongeluk.

De melding kwam rond 13.05 uur binnen bij de politie. Een witte auto kwam in botsing met een grijze auto, die vervolgens in de greppel en sloot terecht kwam, vertelt een woordvoerder van de politie. Mogelijk was er sprake van een voorrangsfout. Dit gaat het Openbaar Ministerie uitzoeken.

Beide bestuurders zijn door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ook een bijrijder moest gecontroleerd worden. Het is onduidelijk in welke auto deze zat, zegt de woordvoerder. Op de foto's is daarnaast te zien dat er vloeistof gelekt is uit de witte auto. Het is niet bekend of dit om olie, of andere vloeistof gaat.

Zoveelste ongeluk

Het ongeluk op het beruchte kruispunt Veenakkers-Driehuizen is de tweede in een paar dagen tijd. Afgelopen vrijdag vond op hetzelfde punt ook een ongeluk plaats. Deze twee ongelukken zijn de enigen die sinds 1 januari 2023 op dit punt hebben plaatsgevonden. In oktober vorig jaar kwam een 17-jarige scooterrijder om het leven na een botsing met een auto.

De kruising is de Dorpsraad Andijk al jaren een doorn in het oog. Zij pleiten al bijna twaalf jaar voor veilige kruisingen in de gemeente. Hoewel er toezeggingen gedaan zijn om de kruisingen aan te pakken, is nog onduidelijk wanneer deze maatregelen genomen worden. Toch blijven zij strijdbaar, vertelde Gerrit van Keulen van de dorpsraad eerder. "We blijven net zo lang drammen tot er iets gebeurt."