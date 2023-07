'Afval' kringloopwinkels Hollands Kroon krijgt straks mogelijk een tweede leven

Er is mogelijk een oplossing in zicht voor de kringloopwinkels die overspoeld worden met troep en afval. Ze krijgen nu veel spullen waar ze niks mee kunnen, vanwege beschadigingen of doordat ze defect zijn, en die brengen ze tegen hoge kosten naar de vuilstort. De gemeente Hollands Kroon wil kijken of dit 'afval' een tweede leven kan krijgen, waarna het toch te koop kunnen worden aangeboden.

Het is niet nieuw dat kringloopwinkels er mee worstelen om van afval af te komen. Veel mensen vinden het wel makkelijk om er daar hun oude en soms kapotte spullen te dumpen. Hoeven zij niet naar de stort, maar de kringloopwinkels draaien zo wel op voor de kosten.

De kringloopwinkels nemen daarom nu simpelweg niet alles aan. "Soms zeggen mensen 'alles of niets', en dan wordt het nu niets", zegt Lex Gorsselink van kringloopwinkel Saartje in Wieringerwerf. "Wij moeten betalen om afval te storten bij afvalverwerkingsbedrijf HVC, dus het kost ons alleen maar als we dingen meenemen waarvan we bij voorbaat al weten dat het weg moet. Nu is geld niet het belangrijkste, maar het moet wel rendabel blijven."

De gemeente Hollands Kroon wil hier nu wat aan doen. Door spullen die niet direct herbruikbaar zijn te laten repareren, kan meer worden verkocht en belandt er minder bij vuilstort.

"Wij zijn alle drie (de drie kringloopwinkels in Hollands Kroon red.) zijn positief gestemd over het voorstel", aldus Gorsselink. "Het is een mooi initiatief, waarbij ons afval ook wordt gerecycled." Of de kringloopwinkels de gerepareerde spullen gaan verkopen, of dat het ergens anders terechtkomt, is nog niet bekend. Ook is niet bekend wie de reparaties gaan uitvoeren. Gorsselink: "Ik heb begrepen dat we over een halfjaar gaan kijken of we het kunnen opzetten."

'Heel prematuur'

De gemeente bevestigt de plannen, maar geeft ook aan dat het nog 'heel prematuur' is. "Vanuit circulariteit en duurzaamheid gaan we in samenwerking met de kringloopwinkels onderzoeken in hoeverre dit een reële optie is en in welke vorm we dit kunnen doen", zegt woordvoerder Noortje Slot. "Dit project wordt nu opgezet, dus zit nog echt in de eerste fase."

Het plan ligt er dus, maar verder is er nog niets gebeurd, zegt Slot. "De gesprekken hierover moeten nog plaatsvinden (tussen gemeente en kringloopwinkels). We willen dit ook in samenwerking met afvalverwerkingsbedrijf HVC doen. En we kijken ook of er eventueel andere maatschappelijke partners zijn die hieraan mee willen/kunnen werken. Daarnaast wordt er nog geïnventariseerd welke zogenaamde 'repair cafés' er al binnen Hollands Kroon zijn."