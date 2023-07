Vermaarde fietsenzaak Dasia krijgt nieuwe eigenaar: "Echte wielersfeer moet terug"

De vermaarde Haarlemse fietsenzaak Dasia Wielersport in de Schalkwijkerstraat is over in andere handen. Eigenaar Dion Murk heeft de winkel verkocht aan Maarten Visker en Sander van Deventer. Zij runnen even verderop in de Rustenburgerlaan de wielerzaak Viskercycles. Dasia gaat door onder de oude, vertrouwde naam.

Bij Dasia wordt op dit moment hard gewerkt aan een eigentijdser interieur. Visker wil dat de winkel een toegankelijker karakter krijgt. Zo verhuist de werkplaats naar de voorkant van het pand. Begin augustus hopen ze de eerste fase van de metamorfose af te ronden.

Oude karakter

"In de winkel gaat veel veranderen", zegt Maarten Visker, "maar alles met het doel de oude Dasiasfeer te behouden, of beter gezegd: terug te krijgen. Want, eerlijk gezegd is de zaak de laatste jaren een beetje blijven stilstaan. We willen dat Dasia weer zijn oude karakter en klantenkring terugkrijgt."

Ongeluk

De stilstand is in zijn ogen begonnen toen Dion Murk vier jaar geleden na een ernstig auto-ongeluk gedwongen was een stap terug te doen. Visker: "Er is daarna weinig meer gebeurd in de zaak. We denken daar verandering in te kunnen brengen door de echte wielersfeer uit de tijd van Dion terug te brengen. Daarvoor hebben we ook gesprekken gevoerd met oude klanten en hun visie gevraagd op de indeling van de zaak."

Dion Murk blijft actief in de fietsenzaak. Ook de zeven personeelsleden blijven in dienst van Dasia.