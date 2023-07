Drempels moeten gevaarlijke Amsterdamse oversteekplaats veiliger maken

Buurtbewoners ergerden zich al jaren aan de snelheid waarmee automobilisten over de Jan van Galenstraat reden en begonnen een actie voor de komst van een zebrapad en verkeersdrempels. "We vragen drempels om de gekken die echt te hard rijden af te remmen en een zebrapad om de mensen die vanaf de brug komen, veilig over te laten steken", aldus een van de initiatiefnemers eind maart.

Eind vorig jaar werd een twintigjarige scooterrijder doodgereden ter hoogte van de in de verlenging liggende Tweede Hugo de Grootstraat. De automobilist reed met 119 kilometer per uur over de straat, terwijl de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 25-jarige man een celstraf van zes jaar geëist.

Geen zebrapad

De verkeersdrempels, plus de extra zwerfkeien in de berm zodat de automobilisten er niet omheen kunnen rijden, komen er vanaf volgende week. Daarnaast worden er borden geplaatst en extra markeringen op de weg aangebracht om automobilisten te waarschuwen voor de oversteekplaats. Het gewilde zebrapad komt er uiteindelijk niet.

Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan en dat daaruit zou zijn gebleken dat de komst van een zebrapad juist onveilig was. "De oversteek ligt in een bocht. Een zebrapad zou daarom, in combinatie met de hellingsgraad vanaf de brug, slecht zichtbaar zijn", aldus de woordvoerder.

De verkeersdrempels worden op 12 en 13 juli aangelegd.