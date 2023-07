Rienk (49) vloog zijn droom achterna, tegen de wens van zijn familie

Je hart volgen en doen in je leven waar je gelukkig van wordt. Dat is wat de 49-jarige Bergense piloot Rienk Stuive nastreeft. En dat is tegen de wens van zijn ouders, die hem liever in het bedrijfsleven aan het werk zien, dan vliegen. Zijn keuze voor zichzelf, tien jaar geleden, betekent dat de familiebanden worden doorbroken; hij wordt zelfs onterfd.