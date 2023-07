Gabriela bewijst dat een beperking geen belemmering is voor werkplezier

Ondanks haar verstandelijke beperking, straalt Gabriela Espinas Diaz van vreugde op haar nieuwe werkplek bij Tennisclub BLTC Westerhout in Beverwijk. Het is dankzij het project 'Iedereen doet mee' van Stichting Odion dat Gabriela deze kans heeft gekregen. Odion zet zich in om passende banen te vinden voor mensen met een beperking en is nu ook dringend op zoek naar potentiële werknemers in de IJmond.

Gabriela heeft pas enkele weken geleden haar weg naar de horeca gevonden, maar ze is nu al een onmisbaar lid van het team. Of ze nu in de keuken tosti's staat te maken of de terrasstoelen voorziet van kussens, Gabriela is altijd in de weer. "Wat het werk voor mij betekent is de gezelligheid tussen collega's, en dat mensen goed geholpen worden", zegt ze. Gabriela deed voordat ze aan de slag ging een mbo-opleiding. .

Beperking Joyce Mulder van Stichting Odion benadrukt dat 'Iedereen doet mee' er is voor alle mensen met een beperking. "Of het nu gaat om een verstandelijke beperking, of dat je bijvoorbeeld in een rolstoel zit", legt ze uit. Gabriela is open over haar eigen situatie: "Ik heb een licht verstandelijke beperking, dat houdt in dat ik de informatie en instructies die ik krijg van mensen niet altijd helemaal kan onthouden, dus dan moet ik iets vaker iets opnieuw vragen".

"Ik vind het werken op de tennisbaan uitdagend en ook wel spannend" Gabriela Espinas Diaz, deelnemer 'Iedereen doet mee'

Stichting Odion, met hoofdkantoor in Wormer, is al jaren actief in de Zaanstreek. Recentelijk heeft de stichting haar werkzaamheden uitgebreid naar de IJmond, waar momenteel vacatures worden opgevuld door projectdeelnemers uit de Zaanstreek. "Maar in de IJmond is er ongetwijfeld ook behoefte aan werkplekken voor mensen met een beperking", zegt Joyce Mulder van Odion. "Die willen we met het project 'Iedereen doet mee' ook een kans geven", aldus Mulder. Heb je belangstelling voor het project dan kun je contact op nemen met de stichting Odion in Wormer.