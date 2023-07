De Peiling: de radio is voor mij onmisbaar

Het zijn spannende tijden voor de commerciële radiozenders, want vandaag begint de veiling van de FM-frequenties. En toen het over radio ging vlogen direct allerlei namen van legendarische programma's over de redactie: de Dik voor Mekaar Show, Curry & Van Inkel, Arbeidsvitaminen of de Avondspits. Welke namen ontbreken nog in dit rijtje? We zijn op zoek naar legendarische radioshows!

Vanaf vandaag gaan de commerciële radiozenders met elkaar de strijd aan om een plek te bemachtigen op de FM-frequentie. De reden waarom deze veiling nodig is, komt door de vraag en het aanbod. Er zijn namelijk meer radiozenders dan frequenties beschikbaar. In totaal is er plek voor dertien zenders. Vier daarvan zijn gereserveerd voor de publieke omroep (Radio 1, Radio 2, 3 FM en NPO Klassiek).

Welke zender blijft?

Het kan dus zomaar zijn dat jouw favoriete programma van BNR Nieuwsradio, Qmusic of Sky Radio binnenkort niet meer te beluisteren is via een FM-frequentie. Welke zender uiteindelijk te horen blijven, dat weten we binnenkort. De vorige veiling duurde maar liefst weken, veel langer dan verwacht. Welke zender mag van jou echt niet ontbreken na de veiling en wat vind jij de beste show ooit gemaakt?