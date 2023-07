Protest om niet-ontvangen televisiegids voorbij, demonstrant vertrekt: "Nu thuis lekker mijn gidsje lezen"

De eenzame demonstrant die gisteren en vanmorgen in Hilversum protesteerde om weer een televisiegids bezorgd te krijgen, is naar huis. Zijn demonstratie heeft succes gehad: zijn televisiegids kreeg hij gisteren al, vandaag kreeg hij ook zijn onkosten vergoed. "Het is gódzijdank opgelost", reageert Piet van den Berg opgelucht.

"Van de AVROTROS heb ik al een nieuwe TrosKompas ontvangen, maar ik wil dat dit niet nog een keer gebeurt." Bindinc heeft hem nu beloofd zijn reiskosten over te maken, en gaat hem de komende twee maanden iedere week bellen om te checken of hij zijn gids ontvangen heeft. "Ik vind het heel fijn dat het nu eindelijk opgelost is."

'Niet makkelijk'

Hoewel Van den Berg het niet makkelijk vond om een heel etmaal - met harde regenbuien - voor het gebouw te zitten, heeft hij het ook best naar zijn zin gehad: "Ik ben blij, want het is niet niks, dag en nacht zo zitten. Ik ben op de been gebleven door de mensen om mij heen. Mensen toeterden als ze langsreden, ik kreeg heel veel koffie'tjes en koek langsgebracht, het was geweldig."

Hij is inmiddels weer thuis in Dordrecht. "Ik ga dadelijk lekker op de bank zitten en m'n gidsje lezen."

Postbezorgers

Volgens de AVROTROS ligt het probleem niet bij Bindinc, maar bij enkele distributiecentra en PostNL. Een woordvoerder van AVROTROS laat weten dat ze de directie van PostNL om opheldering hebben gevraagd over de slechte bezorgservice.