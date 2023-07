Wie redt Radio Oekraïne? Crowdfunding gestart om meer Oekraïners te kunnen laten luisteren

Radio Oekraïne verkeert in zwaar weer. Financieel dan tenminste. In mei vorig jaar werd gestart met Oekraïense vrijwilligers die op de lokale radio van Laren programma's maken voor andere Oekraïense vluchtelingen in heel Nederland met als thema: Hoe leven wij in Nederland.

Presentatrice Olena Zashyvaiko van Radio Oekraïne - Margot Brakel Fotografie

Drie avonden per week krijgen Oekraïense vluchtelingen praktische tips op de radio. Bijvoorbeeld uitleg over het aanvragen van een burgerservicenummer, hoe je leefgeld kunt aanvragen, maar ook wordt er actief gezocht naar familieleden die verspreid door Europa zijn opgevangen. Er luisteren te veel mensen Omdat het hier gaat om internetradio kunnen er niet te veel mensen tegelijk luisteren. Er is nu ruimte voor 3500 luisteraars. Als er meer mensen willen luisteren moet de lokale zender daar ruimte voor inkopen. Dat kost 42 cent per luisteraar per maand, maar het geld om dit kunnen bekostigen is op. Eric Hurink, van Dorpsradio Laren en raadslid in de gemeente, betaalt dit uit eigen zak. Zijn hele vergoeding voor het raadslidmaatschap gaat er aan op. Crowdfunding Met een QR-code in het Larens Journaal van deze week kan er gedoneerd worden. Inwoners van de Gooise gemeente kunnen de code scannen en doneren voor het radiostation. Dorpsradio Laren hoopt voldoende geld op te halen zodat weer meer Oekraïners kunnen gaan luisteren.

Radio Oekraïne wordt 3 keer per week uitgezonden bij Dorpsradio Laren en is via internet te beluisteren op maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur: https://www.dorpsradio.nl Eric Hurink was afgelopen zaterdag te gast in het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag. Luister het interview met hem terug via deze link.