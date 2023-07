Tijd dringt voor Haarlem Jazz and More: nog geen vergunning voor festival

De tijd begint nu echt te dringen voor Haarlem Jazz and More. Het jaarlijkse muziekfestival in het centrum van de stad staat gepland voor 17 tot en met 20 augustus, maar het is nog maar de vraag of het allemaal doorgaat. De vergunningen zijn namelijk nog niet rond.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat de organisatie van Haarlem Jazz and More tot afgelopen vrijdag de tijd had om de vergunningsaanvraag in te dienen: "Wat zij hebben ingediend, biedt onvoldoende basis om de vergunning af te geven."

Uitstel

De organisatie moet nu voor donderdag 6 juli 12.00 uur een verbeterde vergunningsaanvraag doen. Op basis van die nieuwe aanvraag neemt de gemeente een nieuw besluit. In de loop van volgende week wordt duidelijk of de vergunning wordt verleend.

"Het gaat hier om een groot evenement in de binnenstad van Haarlem, dat brengt risico's met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van crowd-management. De plannen moeten op orde zijn om een vergunning te kunnen krijgen voor zo'n evenement", zegt de woordvoerder.

Haarlem Jazz is een grote publiekstrekker in het historische centrum van de stad. Voor gemeente en hulpdiensten is het van groot belang dat de bezoekersstromen goed worden begeleid. In de eerdere vergunningsaanvraag was dat niet goed genoeg geregeld.

Programmering

De programmering van het festival, met podia op de Grote Markt, Klokhuisplein en Oude Groenmarkt zou eind juni bekend worden gemaakt. Op de site van het evenement is die programmering nog helemaal leeg. De organisatie van Haarlem Jazz and More heeft nog niet gereageerd op vragen over de vergunning.