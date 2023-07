Boaz (16) moet van blinde moeder kansen pakken: "Op zee voel ik de ultieme vrijheid"

De 16-jarige Boaz Cohen uit Haarlem kan niet wachten voordat hij aan boord stapt van het zeevaardige zeilschip waarmee hij met 36 andere scholieren over de Atlantische Oceaan gaat varen. Maar voordat het zover is, moet hij nog wel een paar centen bij elkaar scharrelen.

Boaz heeft net zijn havo-diploma heeft gehaald en gaat nu naar het vwo. Niet zoals de meeste andere tieners op een reguliere school aan land, maar op zee. Met het speciale project School at Sea wil de jonge Haarlemmer zes maanden lang varen: van Nederland naar Tenerife, Dominica, Curaçao, Panama, Cuba, Bermuda en dan via de Azoren weer terug naar de thuishaven.

Hij hoopt op een ervaring die een leven lang bij blijft. "Naast het normale lespakket, leer je tijdens het avontuur nog veel meer", vertelt Boaz enthousiast. "Tijdens de reis zijn we echt op elkaar aangewezen. Wij moeten bijvoorbeeld goed plannen hoe we met het eten omgaan. Het koken is sowieso een uitdaging omdat je om de beurt voor iedereen moet doen."