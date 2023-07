Eenzame demonstrant trotseert nacht in Hilversum voor geliefde televisiegids

Piet van den Berg, de boze demonstrant die sinds gisteren in Hilversum een 'zitprotest' houdt om zijn gelijk te halen over een nieuw ontvangen televisiegids, neemt zijn kwestie serieus. Uit protest heeft hij zelfs de nacht doorgebracht voor het Hilversumse M-gebouw. Hij is nog steeds erg boos. Ook omdat de politie hem heeft geprobeerd weg te krijgen.