Overlast door sinkhole Monnickendam houdt aan

Fietsers blijven nog zeker een flinke tijd last hebben van het gat in de grond bij Monnickendam. Dit weekend sprong de waterleiding onder het fietspad naast de N247 waarna de weg instortte. De provincie, die verantwoordelijk is voor de weg, heeft nog geen idee wanneer het gat gemaakt gaat worden.

Sinkhole Monnickendam - NH Nieuws / Mischa Korzec

"Dat er iets moet gebeuren is duidelijk", zegt een woordvoerder van de provincie. "Maar wanneer niet". Het fietspad is eigendom van de provincie en die moet nu eerst met de aannemer gaan kijken hoe het gat gerepareerd moet worden. Het gat zit naast een sloot en naast de drukke N247. "Het is geen kwestie van een pleister erover en klaar", zegt de woordvoerder. "Geen idee wanneer het opgelost wordt." 'Komt vaker voor' Waterleidingbedrijf Noord-Holland PWN laat weten het gat in de waterleiding snel gedicht te hebben, maar weet niet hoe het is ontstaan "Het lek kan meerdere oorzaken hebben en het komt vaker voor", laat ze weten. Het gat is afgesloten door hekken, en fietsers worden aangeraden om af te stappen als ze er langs willen.