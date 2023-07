Nog steeds geen licht aan einde van de Beatrixtunnel: problemen met verlichting houden aan

Het gaat om zeker tien lampen die nog steeds niet werken. Dit komt door het aansturingssysteem dat niet goed werkt. Volgens de gemeente zou dit niet voor gevaarlijke situaties moeten zorgen en kan het verkeer er gewoon doorheen.

De gemeente is nu de armaturen, de dragers van de lampen, aan het testen. Daarna worden de lampen opnieuw geïnstalleerd, maar dat kan pas over een paar weken. Dan moet de tunnel weer twee avonden en nachten dicht: van 21.00 tot 6.00 om precies te zijn. Maar wanneer dit precies gaat gebeuren is echter nog niet duidelijk, dat hangt af van de werkzaamheden.

Dicht

De verlichting is al een tijdje het zorgenkind van de tunnel. Van maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni was de tunnel al dicht van 21.00 's avonds tot 6.00 in de ochtend. Tijdens deze werkzaamheden werden de lampen in de tunnel vervangen door ledlampen. De oude lampen brandden overdag en 's nachts. Overdag waren deze lampen feller omdat dit prettig was voor de ogen, maar dat kon volgens de gemeente Hilversum energiezuiniger. Dus moesten het ledlampen worden.

Maar tijdens werkzaamheden aan de verlichting kwam er een storing aan het licht. De aansturing van de verlichten werkte namelijk niet goed. Zowel de oorzaak al de oplossing moest gevonden worden en daarvoor moest de tunnel opnieuw dicht. Dit keer woensdagavond 21 juni van 21.00 uur tot 00.05 uur. Het probleem werd toen niet opgelost, dus gaat de tunnel binnenkort weer dicht.

Energiezuinig

Het vervangen van de verlichting in de Beatrixtunnel is onderdeel van een grotere onderneming van de gemeente Hilversum. De gemeente is namelijk bezig met het vervangen van alle openbare verlichting met led-verlichting. Dit moet in 2026 geregeld zijn en zo'n 55 procent energiebesparing opleveren.