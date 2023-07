Weerbericht: Wisselvallige dag met lichte regenval in Heemskerk, Uitgeest, IJmuiden, Berwijk, Velsen Noord en Wijk aan Zee

Goedemorgen, hier is uw weerbericht voor Wijk aan Zee. De dag begint met zeer lichte bewolking vanaf 03 uur tot 06 uur en een stabiele temperatuur van 14 graden. Vanaf 07 uur wordt het half bewolkt en stijgt de temperatuur naar verwachting naar 15 graden. Rond 09 uur kunnen we volle bewolking verwachten met een kleine temperatuurstijging naar 16 graden. Houd uw paraplu bij de hand want vanaf 10 uur kan er lichte regen vallen die duurt tot ongeveer het middaguur. De hoeveelheid neerslag zal variëren tussen de 0,13mm en 0,29mm, maar de temperatuur blijft constant op een aangename 16 graden. Het lijkt erop dat het in de vroege namiddag droog blijft met half tot licht bewolkte omstandigheden en een maximale temperatuur van rond de 17 graden. In de avonduren zal het weer veranderen; rondom klok van zeven wordt het wederom volledig bewolkt en daalt de temperatuur terug naar beneden naar zo'n comfortabele zestien graden Celsius. Vanaf acht uur 's avonds kun je een beetje regen verwachten (ongeveer .14mm) die zwaarder gaat worden naarmate we later op de avond komen. Verwacht tegen elf uur 's avonds matige regenvallen (1,66 mm) terwijl onze temperaturen dalen tot een koelere veertien graden Celsius. Het belooft dus geen zonnige dag te worden in Wijk aan Zee vandaag, dus vergeet niet om warm gekleed te gaan als u plannen heeft om buiten te zijn!