Bijeenkomst vol vragen over twee opties voor nieuwe toegangsweg naar Hoornse binnenstad

Hoe moet de toegangsweg naar de Hoornse binnenstad eruit komen te zien? Er liggen twee varianten voor waaruit de gemeente dit najaar een keuze moet maken. Het onderwerp leeft, zo bleek tijdens een drukbezochte presentatie voor inwoners waar veel vragen werden gesteld.

De toegangsweg richting de binnenstad gaat nu via het Keern en over het treinspoor - NH Nieuws

Al jaren wordt er gesproken over het plan om het centrum beter bereikbaar te maken. Vooral de wachttijden door langdurige afsluitingen van spoorbomen voor passerende treinen zorgen regelmatig voor opstoppingen. En nu de binnenstad op de schop gaat voor nieuwbouwproject de Poort van Hoorn, en er ook meer woningen bijkomen, moet het gaan gebeuren. Achttien opties, zijn teruggebracht naar nog twee varianten die voldoen aan de basiseisen. Fietstunnel en tunnel voor motorvoertuigen Bij alle twee komt er onder de kruising van de Provincialeweg en het Keern een fietstunnel. Het Keern, nu nog de toegangspoort naar de binnenstad, wordt dan alleen nog beschikbaar voor bestemmingsverkeer en fietsers. Maar de grootste verschillen zitten in de route voor gemotoriseerd verkeer. Bij de ene variant gaat de nieuwe route via een nieuwe afslag van de Provincialeweg door het Pelmolenpad onder het spoor door en sluit aan op de Weel (zie de impressies hieronder). Daarbij kan gekozen worden voor een open of een half gesloten tunnelbak. Waarbij aangemerkt wordt, dat die laatst optie aanzienlijk duurder is. Tekst gaat verder onder de impressies

Toegangsweg Hoorn met aansluiting op de Weel met een open tunnelbak Gemeente Hoorn/Roelofs

Toegangsweg Hoorn met aansluiting op de Weel met een half gesloten tunnelbak Gemeente Hoorn/Roelofs

Bij de andere variant maakt de weg na de tunnel onder het spoor een bocht waarna het aansluit op het Keern (zie de impressie hieronder). Uit de zaal met aanwezigen werd al snel duidelijk dat deze optie op de meeste steun kan rekenen. En ook de stedenbouwkundige van de gemeente gaf aan dat deze variant de minste bezwaren heeft. Tekst gaat verder onder de impressie

Toegangsweg Hoorn met aansluiting via een bocht naar het Keern - Gemeente Hoorn/Roelofs

Bij de bijeenkomst waren veel vragen over onder meer de maximumsnelheid, maar ook de overlast. Zo vreesde een inwoner enorm veel problemen voor omwonenden bij de variant die aansluit op de Weel. "Die geeft te veel drukte door het toenemende verkeer daar, maar ook geluidsoverlast." Een opmerking die op applaus kon rekenen. 'Kinderen kunnen niet veilig naar andere wijken' En wie kijkt naar de voors en tegens, ziet dat de variant uit de bovenstaande variant het beste uit de bus komt. Zo botst de andere optie met afspraken die zijn gemaakt met ontwikkelaars Intermaris en BPD om ook tot een autoluwe wijk met veel groen in het Pelmolenpad te komen. In het plan valt over deze variant te lezen: "Kinderen uit de wijk kunnen hun vrienden in het andere deel van de wijk niet veilig opzoeken. Daarnaast wordt bij de open variant het park ingenomen door een drukke autoweg met aan weerszijden geluidsschermen. Hierdoor verdwijnt het autoluwe, groene karakter van de wijk volledig." Tekst gaat verder onder de foto

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Exacte kosten onduidelijk, weg in 2028 klaar? Andere vragen gingen over de financiën. Eerder werd al 40 miljoen euro door het Rijk beschikbaar gesteld. Maar de gemeente wilde (nog) niet ingaan op bedragen, omdat het project nog moet worden aanbesteed en Hoorn potentiële bouwers niet wijzer wil maken. Wel stelde de projectleider dat beide varianten nagenoeg even duur zouden moeten uitpakken. Dit wordt later nog verder uitgewerkt. Wat de planning betreft werd er een slag om de arm gehouden. "Maar de eerste paal zou in 2026 haalbaar kunnen zijn. Om te beginnen met de tunnel onder het spoor. In 2028 zou het dan af moeten zijn. Maar dan ben ik optimistisch, dus hou mij er niet aan", vertelde de projectleider. Input van inwoners gevraagd Geïnteresseerden kunnen via de mail tot en met 28 juli nog hun mening meegeven aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kan die dan meenemen in haar voorstel. De raad moet dan in oktober uiteindelijk de knoop doorhakken.