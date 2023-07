De natuur dichterbij kinderen: "Zelfs op een school is de natuur niet ver weg"

Onderzoeken wijzen het uit: kinderen leren beter en sneller als hun school in een natuurlijke omgeving staat. Oud-boswachter Evert-Jan Woudsma sleept daarom kinderen mee de natuur in, via school of een verjaardagsfeestje. Maar als het moet, haalt hij ook de natuur de school in.

De aula van basisschool de Bareel in Heemskerk is veranderd in een klein Naturalis. Het is duidelijk, de boswachter is op school. Of, zoals Evert-Jan zichzelf noemt: de bosw8ter. "Ik heb jarenlang als boswachter in natuurgebieden gewerkt, maar ik merkte dat ik kinderen wegwijs maken in natuur het allerleukste vind, dus dat is wat ik nu fulltime doe als natuurbelevingsspecialist."

Niet alleen op de wereld

"Het gaat erom dat kinderen al jong in de gaten hebben dat we niet alleen zijn op de wereld. We zijn onderdeel van een groter geheel", vertelt Evert-Jan.

Naast prachtige oude gekleurde schoolplaten met natuurtaferelen staat Evert-Jans museum vol met opgezette dieren of bijvoorbeeld de schedel van een everzwijn. "Die zijn al oud hoor, die beestjes. Ik krijg ze meestal na boedelruimingen en zo. Recyclenatuur, zeg maar."

